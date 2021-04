L’idea è quella di poter ricollegare Castelvetrano con Porto Empedocle tramite una nuova linea ferrata, non più a scartamento ridotto ma più veloce, che possa unire le due province di Trapani e Agrigento. Lo studio di fattibilità è al vaglio di Rete Ferrovie Italiane, mentre l’ingegnere Roberto Di Maria di “Sicilia in progress” ha messo su carta il progetto di come potrebbe nascere la nuova linea ferrata. In questa intervista il nostro direttore Max Firreri ne parla proprio con l’ingegnere Di Maria: «Speriamo che si possa tornare a guardare i templi di Selinunte dal finestrino del treno, così come avveniva prima del 1985, anno in cui la linea a scartamento ridotta fu chiusa», ha detto Di Maria.