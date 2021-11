ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione dei 75° anniversario della nascita di UNICEF, che cadrà il prossimo 11 dicembre, UNICEF Italia e il Comitato provinciale Unicef di Trapani propongono di ascoltare e raccogliere i desideri di bambini e ragazzi attraverso l’iniziativa “ESPRIMI UN DESIDERIO PER IL COMPLEANNO DELL’UNICEF”. Si tratta di un’attività partecipata rivolta a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado da realizzare entro il 20 novembre 2021 (Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). All’interno delle classi gli studenti saranno chiamati a esprimere i propri desideri individuali, per poi arrivare alla selezione di un desiderio della classe, che verrà scritto sulla lavagna. I desideri verteranno sulle 5 priorità individuate dall’UNICEF a livello globale (Cambiamento climatico, Educazione, Non discriminazione, Salute mentale, Nutrizione/Vaccini/Salute) su cui investire per ripensare ad un futuro migliore per ogni bambina, bambino e adolescente.

Le foto assieme ai moduli di informativa UNICEF dovranno essere inviati entro e non oltre il 20 novembre all’indirizzo mail scuola@unicef.it .

UNICEF Italia raccoglierà i contributi inviati dalle scuole pubblicandoli su una sezione speciale del sito, rendendo così visibile il punto di vista delle bambine, dei bambini e degli adolescenti riguardo ai cinque ambiti.

Questa iniziativa si concluderà con l’evento “ Staffetta dei desideri” che avrà luogo nel periodo 3- 11 Dicembre, durante il quale i desideri raccolti verranno condivisi con alcuni rappresentanti Istituzionali, per far sì che la comunità possa prendersi carico di quanto espresso dai ragazzi.

Per approfondimenti

https://www.unicef.it/media/esprimi-un-desiderio-per-il-compleanno-dell-unicef//

