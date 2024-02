Ennesima inaugurazione per due giovani di Castelvetrano, fratello e sorella. Porteranno nuova luce in una struttura che sorge nei pressi della riserva orientata del fiume Belice, uno degli angoli più suggestivi del territorio di Selinunte. L’ambizione di Maria e Domenico Bongiovanni nasce dal desiderio di coronare il sogno di una vita di mamma Antonella che vanta oltre 10 anni di esperienza nel settore del turismo.

Maria e Domenico sono molto legati al territorio e credono nelle grandi potenzialità del turismo. Da circa tre anni gestiscono un’altra struttura che sorge nel cuore della borgata di Marinella, “Il Terrazzo dei Templi”. Un progetto che sono riusciti a portare avanti con ottimi risultati e tanti clienti da tutto il mondo nonostante le grandi difficoltà del periodo Covid. Mamma Antonella non li lascia mai e da veterana di questo settore continua a guidarli nella gestione di un mondo che riserva sempre grandi soddisfazioni.

Grati del grande successo dopo mesi di sacrifici, oggi sono pronti per fare il bis, a marzo infatti prenderanno in mano la gestione del “Giardino di Afrodite“, diversi gli ambienti ma lo stesso fascino di un luogo senza tempo. Una struttura comoda per visitare sia per visitare il Parco Archeologico di Selinunte ma anche per godere della straordinaria spiaggia della foce del Belice. Due villette inserite in un giardino stupendo e ben curato. “I nostri ospiti – spiega Maria – appena svegli verranno coccolati dalla meravigliosa colazione preparata direttamente da mia madre. Nell’oasi di relax vicino al nostro laghetto balneabil e possibile leggere un bel libro tra la quiete di una struttura immersa nella natura”

AUTORE. Patrizia Vivona