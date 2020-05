Sono iniziate questa mattina le attività di igienizzazione degli Uffici del Comune di Castelvetrano. A eseguire le operazioni è stata la squadra del Nucleo speciale N.B.C.R. (nucleare – biologico – chimico – radiologico) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il personale facente parte di questo Nucleo viene chiamato a operare in condizioni di particolare criticità, e cioè quando sono presenti sostanze potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. In questo caso, invece, hanno operato per sanificare gli ambienti.

In questo video di CastelvetranoSelinunte.it, parla l’architetto Giuseppe Risalvato, funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.