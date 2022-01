ASCOLTA L'ARTICOLO

Ieri pomeriggio, presso la Chiesa di Maria SS. della Salute, Don Rino Randazzo ha benedetto le fedi che da 50 anni segna l’unione in matrimonio di Lucrezia Randazzo e Calogero Risalvato. Una coppia molto conosciuta a Castelvetrano per la loro energia e la grande passione per il ballo. Prima della pandemia non si saltavano nemmeno un sabato in balera. Instancabili fino a tarda notte.

Nonna Lucrezia ha fatto sempre la casalinga, la cucina è il suo regno. Il suo forte sono le torte, delle quale i nipoti vanno matti. Nei momenti di relax si dedica al ricamo, al decoupage e anche ai social, è attiva infatti su Facebook, Instagram e WhatsApp. In famiglia si affidano a lei anche per prenotare on line una visita medica. Insomma, un punto di riferimento per qualsiasi cosa. Nonno Calogero dopo una vita di lavoro nel settore delle costruzioni edili oggi dedica il tempo libero alla caccia, alla pesca, alle lunghe passeggiate alla ricerca di funghi ma anche all’arte, realizza quadri, statue in pietra e sculture in legno.

Genitori e nonni sempre presenti e affettuosi con un grande senso dell’umorismo che non passa mai anche nei momenti più difficili. Punto di riferimento per i figli Luciano, Nicoletta e Antonino. Compagni di vita dei nipoti Alice, Andrea e Adele Risalvato. Ai più piccoli della famiglia, nonna Lucrezia non ha mai fatto mancare i vestiti per le Barbie, fatti rigorosamente a mano, mentre nonno Calogero racconta le storie più fantastiche senza far mancare mai l’ovetto Kinder per il piccolo Andrea o gli interminabili giri in auto per addormentare Alice.

