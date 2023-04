ASCOLTA L'ARTICOLO

Immerso nel cuore del Bosco di Finestrelle, a Santa Ninfa, il Parco “NaturAvventura” da oggi non è più soltanto un luogo dove trascorrere con adrenalina e divertimento le proprie giornate all’aria aperta, ma anche un Area Ristoro dove poter consumare cibi e bevande in armonia e a contatto con la natura. La novità, infatti, nasce dall’idea dei gestori (Manuel, Roberta e Adriana) di voler offrire ai propri clienti un servizio aggiuntivo che finora mancava; un luogo dove potersi ricaricare le energie a fine giornata o, più semplicemente, dove rilassarsi nelle calde giornate tipiche della bella stagione siciliana.

Il Food Truck, inaugurato sabato 1 aprile, sarà fornito di prodotti locali quali formaggi, salumi, pane e bevande, provenienti solamente da produttori delle aree limitrofe e in perfetta simbiosi con la c.d. “economia circolare” , riuscendo a garantire così maggiore sostenibilità e qualità delle merci e un minor impatto ambientale grazie alla limitazione dei trasporti. La realizzazione dello stesso è avvenuta con il sostegno di un progetto del GAL Valle del Belice che ha creduto nell’iniziativa.

L’area Food del Parco NaturaAvventura è stata, inoltre, dotata di panchine, tavolini, ombreggianti e tutti i servizi necessari per trascorrere del tempo in natura gustandosi un panino, o sorseggiando una bevanda fresca, in una pausa tra le molteplici attività dinamiche che offre il Parco.

