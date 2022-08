ASCOLTA L'ARTICOLO

Milioni di persone prenderanno parte alla notte delle stelle che per tradizione ricorre il 10 agosto ma solo una stretta selezione potrà partecipare all’evento “interstellare” organizzato presso La Pineta a Selinunte. La famiglia Rizzutto ha organizzato infatti un evento unico per martedì 9 agosto sul tratto di spiaggia più suggestivo della Riserva Naturale della foce del fiume Belice. Evento unico ed irripetibile che si svolge in due momenti: una cena in battigia a partire dalle 21:00 ed un party sotto le stelle a partire dalle 23:00.

Una data che alcuni associano alla nascita dell’antica città di Selinunte, oltre 2600 anni fa. Ed è proprio il forte legame tra la famiglia Rizzuto e la storia dell’antica colonia greca che alimenta il desiderio di continuare ad investire su questo territorio offrendo agli ospiti servizi, eventi ed un ospitalità fuori dal comune.

L’esclusiva cena è ormai sold out da giorni e rimangono gli ultimi posti disponibili nella lista per accedere al party riservato ad un pubblico adulto. Gli organizzatori hanno curato ogni particolare per donare ai partecipanti un’esperienza indimenticabile. Una costa incontaminata, lontana dalle abitazioni, un mare mozzafiato, illuminato dal chiarore della luna, un’atmosfera musicale curata dai migliori artisti del momento: IsaBand, Steve Ersenemic, Flavio Lopez, Filipercussion. Per prenotare un posto nella lista è possibile contattare (anche tramite whatsApp) i seguenti recapiti: 331.9351541, 328.0527322

