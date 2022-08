ASCOLTA L'ARTICOLO

Tutto pronto a Partanna per la Notte Bianca di oggi, 13 agosto, tra piazza Falcone e Borsellino e corso Vittorio Emanuele, con ingresso libero. L’evento si estende a tutto il corso Vittorio Emanuele in una “Notte dei Musei e dei Sapori”, che comprende anche la visita ai musei e ai luoghi d’arte della città, con esibizioni musicali e degustazione di prodotti tipici, e avrà il clou a mezzanotte quando si esibirà in piazza Falcone e Borsellino in concerto Francesco Renga, amato e popolare cantautore italiano che darà il via al lungo e importante elenco di esibizioni musicali a Partanna.

Nei giorni seguenti, infatti, arriveranno in città Fiorella Mannoia, Rocco Hunt e Tananai & band in concerto al teatro Lucio Dalla. Tra libri, musica, teatro e manifestazioni che mettono al centro le tipicità e le eccellenze partannesi, entra così nel vivo la XX^ edizione di Artemusicultura, fiore all’occhiello degli spettacoli a carattere regionale. Domani, a partire dalle ore 18 e fino alle 4 del mattino dei bus navetta saranno a disposizione dei partecipanti, da piazza Galileo Galiei (Piazza Mercato) al centro storico.

