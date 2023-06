ASCOLTA L'ARTICOLO

«Sono esterrefatto ma al contempo preoccupato per quanto accaduto lunedì scorso, una situazione mai verificatasi nel passato. Di certo sarà mia cura e premura far luce sulla vicenda affinché situazioni di questo tipo non abbiano in futuro più a verificarsi». Lo dice l’onorevole Nicolò Catania dopo che la testata giornalistica “Tp24” ha battuto per prima la notizia che Giuseppe Bica aveva vinto il ricorso contro di lui per un seggio all’Ars, titolando “Bica vince il ricorso: è suo il seggio all’Ars di Nicola Catania”. Alcuni giorni fa il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini ha smentito la notizia e sulla questione è intervenuto successivamente anche il legale di Giuseppe Bica.

«Ai miei legali non è stato notificato nessun provvedimento, così come prevedono i procedimenti civili – chiarisce Catania – quindi c’è da chiedersi come mai la testata giornalistica marsalese abbia pubblicato una notizia, al momento, priva di fondamento. Una situazione confusa e poco chiara che ha danneggiato la mia persona, generando sconforto sui miei elettori e, ancor di più, sui miei affetti personali», ha concluso l’onorevole Catania.

