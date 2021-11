ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono ingenti i danni che i temporali e le piene dei fiumi dei giorni scorsi hanno provocato nel territorio della provincia di Trapani. Tra le zone più colpite c’è stata quella compresa tra Gallitello e Gibellina, ettari di terreni attraversati dall’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo. La scorsa settimana, proprio in quel tratto, l’acqua dei torrenti e fiumi è straripata finendo per allagare la carreggiata dell’autostrada. Dopo alcune ore di chiusura al traffico, l’importante arteria viaria è stata riaperta, mentre il temporale ha fatto danni alla linea ferrata Palermo-Trapani (via Castelvetrano), l’unica attualmente in attività dopo la chiusura da anni del ramo via Milo.

La sede dei binari è stata seriamente danneggiata e per Rfi sarà necessario intervenire per rimettere in sicurezza la linea attualmente chiusa. Al momento non si conoscono i tempi di riapertura della linea e, intanto, Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo con pullman. L’interruzione della linea, comunque, non consente, al momento, la regolare manutenzione dei treni presso l’officina di Palermo.

Qui di seguito l’elenco dei treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus indicati sul sito di Trenitalia:

• R 21852 Trapani (5:55) – Piraineto (8:48): limitato a Castelvetrano (7:17)

• R 21862 Trapani (9:10) – Piraineto (12:05): limitato a Castelvetrano (10:28)

• R 21865 Piraineto (9:30) – Trapani (12:30): origine da Castelvetrano (11:04)

• R 21876 Trapani (15:20) – Piraineto (18:15): limitato a Castelvetrano (16:44)

• R 21882 Trapani (18:15) – Piraineto (21:09): limitato a Castelvetrano (19:36)

• R 21883 Piraineto (18:35) – Trapani (21:34): origine da Castelvetrano (20:10)

Treni cancellati e sostituiti con bus:

R 21873 Piraineto (12:31) – Castelvetrano (13:59)

R 21889 Piraineto (21:22) – Castelvetrano (22:50)

I bus sostitutivi si fermano nei piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di Balestrate (Via Gesù Grande, in prossimità del civico 23), Terrenove (Via Contrada Terrenove, in corrispondenza della Stazione FS), Mozia (località dove non è possibile la sosta del bus) e Paceco (Via Marsala – SS115, incrocio con Via Stazione).

