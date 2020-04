In data 30 aprile il 2° Circolo Didattico Ruggero Settimo ha provveduto a consegnare in comodato d’uso gratuito gli strumenti informatici, tablet e notebook, agli alunni privi di dispositivi digitali idonei, le cui famiglie hanno presentato istanza, per consentire loro di seguire in modo più adeguato le attività didattiche a distanza.

La Scuola ha beneficiato dei Fondi stanziati ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e del D.M. 26-marzo 2020.

“Durante il periodo della sospensione delle lezioni , la Scuola, afferma la Dirigente, prof. Maria Luisa Simanella, ha la possibilità attraverso la modalità della didattica a distanza di non interrompere il percorso formativo degli alunni e di assicurare quanto più possibile il diritto all’istruzione di ciascuno di essi e, pertanto, è fondamentale garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di partecipazione alle attività didattiche a distanza”

La consegna è avvenuta grazie al supporto logistico della Croce Rossa Italiana, Comitato di Castelvetrano, che ha gestito la consegna a domicilio, nel pieno rispetto delle attuali misure straordinarie per la prevenzione del Covid 19, evitando il disagio alle famiglie di spostarsi in un periodo di lockdown.

Un sentito ringraziamento al Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Castelvetrano, Giuseppe Cardinale per la grande disponibilità ed al personale scolastico dell’Istituto per l’impegno profuso nella fase operativa ed organizzativa.

Addetto Stampa

Angela Scirè