Come da tradizione venerdì 22 dicembre presso la Palestra-Auditorium della Scuola si è tenuto il Concerto di Natale del Coro DoReMì intitolato “Le note Di Natale”, per augurare attraverso una “Carezza Musicale” buone Festività alle Famiglie degli alunni e alla Comunità. Sin dall’inizio si è creato un clima magico denso di forti emozioni, voci tremanti, sguardi con occhi lucidi, pensando anche al momento storico che la Scuola sta vivendo.

Sullo sfondo di una suggestiva coreografia, il Concerto si è sviluppato attraverso un ampio ed articolato repertorio: i giovani coristi hanno eseguito 12 brani natalizi, sia a cappella che polifonici, interpretando testi di alto valore e profondo significato, che hanno avuto come tematica l’amore, la solidarietà, la pace, l’inclusione e la speranza di vivere in un mondo migliore.

I giovanissimi alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni si sono rivelati dei ”grandi” coristi, assicurando una performance di indiscussa qualità tecnica e di altissimo livello, sotto l’eccellente e mirabile direzione dell’insegnante Angela Romeo, Direttore del Coro, accompagnati al pianoforte con grande perizia ed abilità dall’insegnante Maria Catia Ingrasciotta e con la partecipazione tecnico-musicale di Gaspare Federico e Giacomo Sciaccotta.

Durante l’esibizione il pubblico ha suggellato il proprio consenso con applausi lunghi e scroscianti e a conclusione del Concerto, a sorpresa e per la gioia dei bambini, sono saliti sul palco diverse mascotte, Babbo Natale e gli Elfi per intonare insieme il brano “Jingle bell rock”.

Ospite l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Giusy Cavarretta che, dopo aver ringraziato per le bellissime emozioni provate durante il Concerto, ha espresso grandi apprezzamenti per i coristi , gli insegnanti e le figure che hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo musicale.

Complimenti sono stati espressi dalla Dirigente Scolastica, prof. Maria Luisa Simanella, che ha presentato il Coro come il fiore all’occhiello del Circolo e pilastro musicale di tutta la comunità Castelvetranese ed ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del meraviglioso Concerto: Gaspare Federico esperto musicale, Giacomo Sciaccotta co-autore dei brani inediti, docenti, collaboratori scolastici, famiglie; si è complimentata altresì con gli alunni per le sensazioni ed emozioni che sono riusciti ad evocare e regalare durante l’ esibizione ed anche per l’ottimo livello tecnico ed interpretativo raggiunti.

Si coglie l’occasione per augurare a tutti di trascorrere le Festività natalizie come tempo di Pace e Serenità.

AUTORE. Redazione