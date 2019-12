In occasione del trentennale dell’approvazione della Convenzione suo diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comitato Unicef di Trapani insieme al comune di Gibellina in collaborazione con le dieci sezioni della Fidapa della provincia (Gibellina, Salemi, Castelvetrano, Partanna, Campobello, Alcamo, Mazara, Marsala, Paceco e Trapani ), il Kiwanis divisione 7 Sicilia e la Rotta dei Fenici presenteranno il 22 dicembre alle 18: 00 presso l’Agorà Leonardo Sciascia di Gibellina, il concerto di beneficenza per Unicef “Note d’Amore” che vedrà l’ esibizione del gruppo Albarìa Ensemble composto da: Eugenia Sciacca soprano; Rosanna Angileri violino, Vito Parisi pianoforte , Giovanna Piacentino violoncello e Vitalba Galfano Voce recitante, e la partecipazione straordinaria dell’artista eclettico John Peter Sloan. Contestualmente ci sarà il conferimento della nomina a P Sloan, quale testimonial regionale Unicef.

Per i saluti, interverranno per l’Unicef il Presidente Regionale Sicilia Vincenzo Lorefice, la presidente provinciale Domenica Gaglio, per il Comune di Gibellina il Sindaco Sutera e l’assessore Tanino Bonifacio , per Fidapa Loredana Parisi Presidente della sezione di Gibellina e Maria Ciancitto Presidente Fidapa distretto Sicilia, per Kiwanis il lungotenente Francesca Gentile divisione 7 Sicilia e per la Rotta dei Fenici il direttore Antonio Barone. Sì concluderà con un sorteggio di gadget Unicef.

La Convenzione è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo, finora l’hanno fatto196 Paesi , e in 30 anni è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti, ispirando i Governi ad adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per favorire l’accesso dei bambini ai servizi e garantire il miglioramento delle loro condizioni di vita. Nonostante questo, la Convenzione non è ancora pienamente attuata, conosciuta e capita.

Per questo l’UNICEF chiede di ricordare l’importanza dell’attuazione