Dopo l’ultimo concerto nel quale la cantautrice Francesca Impallari ha donato 6000€ al Reparto U.O Oncologia di Castelvetrano, ripartono “I progetti del cuore”, un circuito di eventi a sostegno del malato Oncologico stavolta a favore del reparto radioterapia U.O dell’ Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, responsabile il Dottore Daidone. Ai nostri microfoni dice Francesca “dopo l’ ultima donazione a sostegno degli assistiti del reparto Oncologia di Castelvetrano , le richieste di aiuto sono aumentate notevolmente e proprio per questo è cresciuto l’ impegno e il desiderio di destinare più fondi a chi si trova in situazioni di grande difficoltà. Quindi è sorta spontanea l’ idea di coinvolgere altri Club service e associazioni del territorio che hanno subito aderito all’ iniziativa, nella convinzione che unendo le forze si possa fare di più è molto meglio.” . E con questa intenzione proponiamo il Concerto” Non ti fermare” che si terra domenica 16 Luglio al Parco Archeologico di Selinunte ore 21.00.

Parte del ricavato servirà all’ acquisto di attrezzature mediche del reparto di radioterapia oncologica dell’ Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Aprirà il Concerto di Francesca Impallari e Martina Pagliarello il piccolo coro MUSICARTculture, si esibiranno la band composta dai musicisti: Gaspare Federico, Francesco Critti, Francesco Federico, Giuseppe Campisi, Silvia Dolores, presenterà Vittoria Abbenante. Interverranno il Dottore Antonino Daidone Oncologo e radioterapista dell’ U.O di radioterapia Abele Aiello di Mazara del Vallo e la Dottoressa Annalisa Lanceri coordinatore infermieristico dell’ U.O Oncologia di Castelvetrano per sottolineare l’ importante della prevenzione.

“Vi aspettiamo per una serata ricca di musica, informazione e grandi emozioni – scrive Francesca Impallari – Ringraziamo il direttore del Parco Archeologico di Selinunte Felice Errante per aver Patrocinato l’ evento e per la sua Grande disponibilità e a tutti i Club Service e Associazioni del territorio di Castelvetrano che ci hanno sostenuto Rotary, Fidapa, Filds, Kiwanis,Lions Club, Palma Vitae, Pro Loco Castelvetrano Triscina, Pro Loco Selinunte”

Prevendita Biglietti presso cartolibreria Ugo Dolce a San Giuseppe Castelvetrano

Tabacchino Di Stefano a Tre fontane

Pizzeria Nino Romano a Triscina

MUSICARTculture via Giovanni Giacalone n3 Castelvetrano

Per info contattare 3899963748

AUTORE. Redazione