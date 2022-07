ASCOLTA L'ARTICOLO

Ha sempre condotto la sua vita all’insegna delle cose genuine e semplici. E’ questo il segreto di Leonardo Agate che oggi compie 100 anni ancora in grande forma. Persona curiosa e affettuosa, vive ancora oggi nella stessa casa dove è nato il 29 luglio del 1922. E’ stato sufficiente negli anni spostarsi da una parte all’altra dell’abitazione per consentire i necessari lavori di ammodernamento. All’età di 92 anni non riuscendo più a leggere bene i giornale ha iniziato ad usare il tablet per potere facilmente aumentare le dimensioni del carattere dei giornali online. Una gran voglia di vivere che contagia ancora oggi i figli Gaspare, Annamaria e Pietro e i sei nipoti. A Triscina di Selinunte, nonno Leonardo ha festeggiato insieme alla moglie Giovanna Gucciardo e tutta la famiglia. Per il brindisi era presente anche il sindaco Enzo Alfano che con la fascia tricolore ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale.

AUTORE. Redazione