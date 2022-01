ASCOLTA L'ARTICOLO

Per vaccinarsi non è mai troppo tardi. Così nonna Rosa, 101 anni, di Campobello di Mazara ha scelto di sottoporsi alla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid. È successo presso l’hub vaccinale allestito dall’Asp Trapani presso l’ex concessionaria d’auto Mo-Car di contrada Magaggiari, confiscata alla mafia e temporaneamente affidata al Comune e Asp. La nonnina centenaria è stata accompagnata dalla nipote e, allo scadere dei tempi previsti tra seconda e terza dose, si è presentata presso l’hub vaccinale per ricevere la terza dose. “La nonnina ha dato uno straordinario esempio di senso civico e di fiducia nella medicina e nella scienza – ha detto il coordinatore infermieristico Maurizio Favara – mettendo in sicurezza se stessa e chi le vuole bene”. Da oggi presso l’hub vaccinale è presente anche un metronotte per garantire il divieto di assembramento tra gli utenti che devono ricevere il vaccino.

AUTORE. Redazione