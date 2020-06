“Non ti fermare” è il titolo del nuovo disco realizzato dall’ artista castelvetranese Francesca Impallari, in uscita il 1 luglio. Il cd è stato prodotto dall’associazione “Music Art Culture” di Castelvetrano e contiene 12 inediti del genere pop scritti sia in lingua italiana che in lingua inglese, composti dalla cantautrice insieme con la figlia Martina Pagliarello, e il musicista-compositore Gaspare Federico, che ne ha curato gli arrangiamenti.

I temi dei brani sono frutto del vissuto dalla cantautrice e delle storie altrui che ha deciso di trasmettere attraverso la musica: un viaggio tra ricordi, realtà e valori come quelli del coraggio, dell’amore e della speranza. Lo stesso titolo “Non ti fermare” è dedicato all’amica Serena Sciuto che ha lasciato un segno indelebile nella vita della cantautrice attraverso i suoi preziosi consigli. «Serena mi diceva sempre: “Non ti fermare, se credi in qualcosa vai avanti anche se questo significa andare contro tutti“; proprio per questo ho voluto dedicare a lei il titolo del mio primo cd», racconta la cantante.

«Questo progetto è il risultato di tre anni di impegni, lavoro e sacrifici», spiega Francesca Impallari. I brani del cd sono per l’artista un traguardo importantissimo dopo gli anni di studio e perseveranza che hanno coinvolto anche la figlia Martina e che l’hanno vista protagonista in numerosi eventi e spettacoli dove ha ottenuto l’ apprezzamento del pubblico.

La carriera di Francesca Impallari conta anche la partecipazione – da corista – all’esibizione di Cheryl Porter durante il concerto a Mazara del Vallo organizzato dalla “Shape of art” di Silva Dolores. «Adesso che finalmente vedo concretizzarsi questo sogno, mi vengono in mente tutte le emozioni attraversate durante il mio percorso e non posso che essere entusiasta di questo traguardo tanto atteso che ho desiderato realizzare insieme a mia figlia», spiega a CastelvetranoSelinunte.it.

Punta di diamante del cd è il brano “Che uomo sei”, che affronta la tematica della violenza sulle donne ed è riuscito ad ottenere diversi premi, tra cui il riconoscimento durante la cerimonia “Donne d’Amore” in Campidoglio con il premio della critica consegnato direttamente all’artista dall’ex direttore d’orchestra di Sanremo, Vince Tempera, e la successiva proiezione alla casa del cinema di Villa Borghese. Presente pure l’inedito “Guardian”, che parla dell’angelo custode che guida e sostiene il cammino di ogni uomo e che l’artista ha identificato in suo marito.

Il cd sarà possibile acquistarlo presso il laboratorio musicale “Music Art Culture”, in via Giovanni Giacalone, 3 a Castelvetrano, o seguendo i profili social della cantante.

Il 22 agosto, inoltre, ci sarà la presentazione pubblica attraverso il concerto dal vivo al teatro Franco Franchi – Ciccio Ingrassia di Triscina, dove per l’occasione, insieme a Francesca Impallari, si esibiranno i musicisti Gaspare Federico, Francesco Federico, Francesco Critti, Giuseppe Campisi, Silvia Dolores e Martina Pagliarello.