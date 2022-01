ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato un pregiudicato del posto di 44 anni, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dalla Corte d’Appello di Palermo.

In particolare, l’uomo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese a seguito dell’arresto operato dai Carabinieri della locale Stazione nel 2019. In quella circostanza, l’arresto era scattato nel corso di un intervento svolto dai militari dell’Arma in soccorso dell’anziana coppia di genitori dell’uomo. Gli stessi, ormai esasperati da anni di soprusi, avevano rivelato di subire da molto tempo continue aggressioni fisiche e verbali da parte del figlio. Quest’ultimo, infatti, dedito all’abuso di sostanze alcoliche e disoccupato, chiedeva in modo assiduo dazioni di denaro ai genitori.

Incurante della misura che gli era stata imposta, il 44enne avrebbe messo in atto reiterate violazioni continuando a contattare insistentemente i familiari per avere soldi, sia con telefonate, sia recandosi personalmente presso la loro abitazione.

I Carabinieri, con una costante attività di controllo, hanno prodotto elementi investigativi, pienamente condivisi dalla Autorità Giudiziaria competente, che hanno permesso l’applicazione di una misura maggiormente afflittiva. Per tale motivo, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

