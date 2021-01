Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani. Il Questore di Trapani ha emesso un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Castelvetrano nei confronti di un soggetto pregiudicato, V.A. classe 2000 – residente a Menfi – il quale, alcuni giorni addietro, era stato arrestato unitamente ad un complice, perché sorpreso alla guida di un’autovettura rubata in quel Centro, per di più sprovvisto della patente di guida. Atteso che l’uomo non risiede in quel Comune, non vi svolge alcuna attività lavorativa, né è riuscito ad addurre giustificazioni agli agenti che lo hanno bloccato in ordine alla sua permanenza nel centro belicino, il provvedimento in menzione non gli consentirà, per i prossimi 3 anni, di “rimettere piede” nel territorio di Castelvetrano.

APPUNTO STAMPA – QUESTURA DI TRAPANI