Il Comune, qualche giorno fa, ha pubblicato l’avviso per creare la short list di tecnici da utilizzare a supporto dell’ente per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali. Ma per l’Ordine degli ingegneri ci sono alcune cose che non vanno. Come, ad esempio, il fatto che l’avviso sarebbe in contrato con le Linee Guida Anac n. 4: «fornisce solo ridotte, confusionarie e contrastanti indicazioni in evidente e netto contrasto con i principi e le procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi a professionalità esterne all’ente, dettate dal Codice appalti».