In riferimento all’articolo pubblicato in data 9 gennaio 2021 (clicca qui) e riguardante l’arresto di un castelvetranese trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, l’avvocato Giuseppe Ferro (legale del giovane) precisa che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, in udienza di convalida ha disposto l’immediata liberazione dell’arrestato in quanto ha escluso che la detenzione della sostanza fosse finalizzata allo spaccio. “E ciò perchè le prove fornite in udienza hanno dimostrato in maniera inequivocabile come fosse insussistente il reato contestato e per il quale era stato operato l’arresto”, spiega il legale.