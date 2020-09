Un enorme poster a sostegno della squadra e della città. Questa l’iniziativa del gruppo dei tifosi “old fans gruppo storico Folgore Castelvetrano” che hanno voluto omaggiare con un manifesto la squadra calcistica castelvetranese e il senso di amore e appartenenza al territorio.

Da stamattina, infatti, il cartellone è ben visibile a chiunque faccia l’ingresso a Castelvetrano dall’autostrada, come testimonianza di chi ancora crede nel territorio e nutre la speranza che si possa risollevare.

“A sostegno di una fede” compare nel manifesto, e poi ancora “Ama la tua città, la storia non si dimentica”. Non solo la passione calcistica quella che ha spinto i tifosi del gruppo a promuovere questa iniziativa, quindi, ma un occasione per incentivare la cittadinanza a rinvigorirsi e spendersi per il bene del paese.

«Abbiamo scelto appositamente di inserire la raffigurazione di un padre che porta sulle spalle il figlio indossando i colori della squadra come simbolo della storia che continua» – riferiscono a CastelvetranoSelinunte.it il gruppo old fans. «Il nostro è un invito alla cittadinanza ad essere fieri di essere castelvetranesi e di sostenere con amore e passione i colori di questa città» – concludono.