La città di Castelvetrano è pronta per ospitare la prima edizione di NOCELLARA FEST, un ricco programma di iniziative per celebrare l’olio e l’oliva da mensa. Si inizia sabato 10 dicembre alle ore 9:30 con l’apertura degli stand nel Sistema delle Piazze. La prima giornata sarà ricca di appuntamenti culturali, concorsi, cabaret e musica dal vivo fino a tarda sera. Si continua domenica 11 dicembre dalle ore 8:00 con la partenza del “Tour Nocellara Bike” e l’apertura degli stand alle ore 9:00. Grande finale con musica dal vivo in piazza.

Un evento nato per valorizzare il territorio dove si produce la cultivar Nocellara del Belice, pregiata oliva dalla quale si ricava un olio DOP “Valle del Belice” e un’oliva da mensa croccante e gustosa denominata “Oliva di Castelvetrano”. Produzioni di eccellenza pluripremiate e commercializzate in molti Paesi in tutto il mondo.

Il progetto, ideato dall’Associazione HYPSAS (per la tutela lo studio e la fruizione dei beni culturali siciliani) con sede a Marinella di Selinunte ha trovato subito l’adesione del Comune di Castelvetrano che con apposita deliberazione della Giunta Municipale (n°154 del 28 luglio 2022) ha aderito al progetto con un accordo di partenariato. La città di Castelvetrano, inoltre, fa parte del circuito delle Città dell’olio, Associazione Nazionale che ha curato anche la realizzazione del convegno “Innovazione della Olivicolo–Olearea” inserito nella programmazione del Nocellara Fest.

Una festa, promossa dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che si pone anche l’obiettivo di raccogliere nel centro storico di Castelvetrano, le famiglie di tutta la Sicilia con iniziative per grandi e piccoli come il passaggio dei “Tamburinara”, l’incontro di Babbo Natale con i bambini ed un cooking show per la realizzazione di una torta gigante che sarà offerta ai partecipanti.

Ecco il programma completo

SABATO 10 DICEMBRE 2022

Ore 9:30 Sistema delle Piazze: Inaugurazione Evento, apertura Stand ed esibizione del coro “Do Re Mi” della scuola Ruggero Settimo

Ore 9:50 Inaugurazione della Mostra Fotografica Narrata sulla storia della SAICA a cura del Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano

Ore 10:00 Collegiata di San Pietro : Seminario dal titolo “ L’Ulivo tra mito e realtà” a cura dell’Associazione Hypsas– Ingresso libero

Intervengono: Introduce i lavori il Dott. Felice Crescente , Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Isidoro Passanante : “L’albero della Dea della Sapienza tra mito e tradizione”;

Prof. Rosario Atria : “L’Ulivo (e l’Oro Verde) in versi ed in prosa: dall’antichità ad oggi”

Fondazione Dante Alighieri Castelvetrano

Avv. Vincenzo Basile: “Orazione in difesa un ulivo sacro (Selinunte in assemblea per la

fronda sacra)”.

modera: Dott.ssa Francesca Balsamo dell’Associazione Hypsas.

Ore 11:30 Sistema delle Piazze Concorso “Oli Art”: premiazione dei lavori eseguiti dalle Scuole

dell’Obbligo a cura dell’Associazione Hypsas

Ore 11:45 Sistema delle Piazze: Visita guidata del Centro Storico a cura del Liceo Classico “G.

Pantaleo” Castelvetrano

Ore 16:45 Sistema delle Piazze: Passaggio dei “Tamburinara” dell’Associazione Perla Imperiale

Ore 17:00 Auditorium “Ninni Fiore” (Ex Chiesa Sant’Agostino) : Convegno dal titolo “ Innovazione della Olivicolo –Olearea” a cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio ( con attribuzione di Crediti Formativi Professionali)- Ingresso libero

Ore 19:00 Sistema delle Piazze : Concerto a cura del Gruppo “Sweet and Salty Rock Band”

Ore 21:30 Sistema delle Piazze: Spettacolo di Cabaret con “Trikke E Due- Enzo & Nicola”

Ore 22:30 Sistema delle Piazze: musica dal vivo leggera italiana ed internazionale gruppo “TRILPS” a cura dello “Spazio Retrò”

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

Ore 8:00 Sistema delle Piazze: Partenza del “Tour Nocellara Bike” a cura dell’Associazione Dirty Bike Castelvetrano

Ore 9:00 Sistema delle Piazze: Apertura degli Stand

Ore 9:30 Sistema delle Piazze: Partenza visita guidata in aziende e frantoi a cura del Liceo Scientifico “M.Cipolla” di Castelvetrano

Ore 10:00 Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I : “Letture” a cura della Libreria Mondatori Point Castelvetrano

Ore 10:30 Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I : Animazione ( baby parking, lavoretti ed altre attività) a cura del “Il Piccolo Principe” in collaborazione il Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano

Ore 11:00 Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I: Babbo Natale incontra i bambini

Ore 11:30 Piazza Matteotti: Partenza della Banda “Francesco Mangiaracina” percorrenza Corso Vittorio Emanuele ed arrivo nel Sistema delle Piazze

Ore 12:00 Sistema delle Piazze: Arrivo partecipanti “Tour Nocellara Bike” e degustazioni

Ore 16:00 Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I: Esibizioni a cura delle Scuole di Ballo: “A.S.D. Fitness & Dance” di Cristina Mistretta, “Athletes Accademy” Ginnastica Artistica di Giusy Stabile, “A.S.D. DEA” di Rossana De Nunzio

Ore 16:30 Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I : Animazione ( baby parking, lavoretti ed altre attività) a cura del “Il Piccolo Principe” in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” Castelvetrano

Ore 17:00 Sistema delle Piazze – Piazza Umberto I: Babbo Natale incontra i bambini

Ore 17:30 Piazza Matteotti: Partenza Orchestra Itinerante Dixland arrivo nel Sistema delle Piazze

Ore 18:00 Sistema delle Piazze: Cooking Show realizzazione della torta gigante a cura dei F.lli Saladino

Ore 19:00 Sistema delle Piazze: Musica dal vivo “Trio Smile”

Ore 20:30 Sistema delle Piazze : Degustazione gratuita della torta gigante offerta dall’organizzazione Associazione Hypsas

Ore 21:30 Sistema delle Piazze: Musica dal vivo a cura dello “Spazio Retrò”

