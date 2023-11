E’ fissato per venerdì 1 dicembre 2023 l’evento di presentazione della rassegna NOCELLARA FEST 2024, la festa dell’Olio e dell’Oliva da mensa. Alle ore 17:00 presso il Cinema Marco di Castelvetrano, dopo una breve presentazione del programma da parte dei referenti dell’Associazione HYPSAS seguirà la proiezione del docufilm e presentazione del libro “Amare nell’Onda del Risveglio” di Franca Maria Impallari.

Il libro e il docufilm sono una bellissima sinfonia per l’anima, una profonda riflessione sull’esistenza umana in tutti i suoi aspetti bio-psico-spirituali. “Amare nell’Onda del Risveglio. Perché Siamo Qui?” Entrambe le opere mirano ad un risveglio interiore della persona, partendo dalla consapevolezza che nell’Universo tutto è collegato e animato dall’Amore. Tutte le persone intervistate per il progetto, delle diverse discipline, convergono sulla stessa linea di conoscenza, secondo cui nell’Universo non esistono separazioni: tutto è Uno.

