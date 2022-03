ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Capuana Pardo, alla presenza del Sindaco della città di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano, si è svolta una manifestazione per lanciare un messaggio di Pace. Tutta la comunità scolastica ha voluto dire NO alla guerra. Con riflessioni, poesie, letture e canti gli alunni hanno lanciato il loro messaggio con i cuori tristi ma gli occhi pieni di speranza. reclamando il loro diritto a credere nel rispetto della dignità umana. L’istituto si è raccolto per un momento di riflessione che è frutto di un lavoro che nasce nelle classi in cui i docenti hanno sempre guidano gli alunni ai valori, primo tra tutti quello della pace. Tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuola hanno fatto sentire la loro voce, un grido unanime di chi crede nel dialogo, nell’ascolto, nel confronto. Sì, perché alla pace si educa e la scuola è il luogo migliore in cui si può, ogni giorno, sperimentare il rispetto e il dialogo, il luogo in cui anche i più piccoli possono imparare a comprendere ciò che accade. Una scuola che ripudia la guerra, sta accanto ai suoi alunni, per fornire loro, non solo gli strumenti per comprendere, ma anche un aiuto per affrontare emotivamente le gravi situazioni che in questi anni si stanno sovrapponendo. Gli alunni hanno manifestato la loro indignazione nei confronti di una guerra insensata con un grido unanime di solidarietà nei confronti dei loro coetanei dell’Ucraina, bambini e adolescenti che sono costretti a rifugiarsi o scappare per sfuggire ai bombardamenti e che fino a qualche giorno fa erano dietro i banchi ad imparare che la pace è l’unica via possibile. La voce dell’istituto si è unita a quella di tutto il mondo, “L’unico modo di vincere una guerra è quella di non farla” dice Papa Francesco, tuttavia davanti all’ennesimo errore commesso da pochi questa volta c’è il mondo unito per la pace. Tutte le performance che si sono susseguite hanno avuto un forte carattere simbolico, come la bellissima introduzione dei bimbi della scuola dell’infanzia che hanno realizzato un “mondo” simbolicamente consegnato dagli adulti nelle loro mani. Profonde e sentite le parole degli alunni più grandi che, con una straordinaria maturità, hanno raccontato nient’altro che se stessi davanti all’insensatezza della guerra che li lascia indignati e delusi, perché consapevoli che l’uomo non ha ancora imparato nulla dagli errori del passato, ma, al tempo stesso, pieni di fiducia, perché luce, gioia, ascolto, rispetto, amore, sono le parole che vogliono pronunciare ad alta voce, o sussurrare dolcemente, ma, sono queste le parole che riempiranno il loro futuro. Per questo tutti noi, comunità scolastica, continueremo a lavorare…

I.C. capuana Pardo

Addetto stampa Tiziana Seidita

AUTORE. Redazione