Un’ordinanza per vietare l’utilizzo dei prodotti monouso in plastica e bioplastica non compostabile. La chiedono al sindaco Enzo Alfano, Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna, referenti dell’associazione “Plastic Free Onlus”. «Riteniamo che questa eventuale ordinanza deve essere vista dai cittadini, dai commercianti e dai ristoratori come un’opportunità per contribuire a migliorare l’ambiente in cui viviamo – spiegano Indiano e Cappadonna – alla base c’è l’urgente esigenza di avviare azioni reali e tangibili di tutela del patrimonio storico e architettonico di Castelvetrano e, soprattutto, di salvaguardare l’ambiente marino, messi a rischio dall’abbandono quotidiano di rifiuti di plastica».

L’interesse di “Plastic Free Onlus” è rivolto anche alle spiagge e ai mari. «Le plastiche e le bioplastiche monouso, purtroppo, sono più difficili da raccogliere perché essendo realizzate con tecnologie che le rendono sempre più leggere, si disperdono nell’ambiente molto facilmente degradandosi, rilasciando microplastiche che inquineranno terreni e acque per centinaia di anni», spiegano ancora Indiano e Cappadonna.