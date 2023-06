ASCOLTA L'ARTICOLO

Si terrà stamattina, a partire dalle ore 9, davanti l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, un nuovo appuntamento dedicato alla raccolta di firme organizzata da Cgil e Uil Trapani, insieme alle categorie del pubblico impiego e dei pensionati, per chiedere al presidente della Regione Sicilia Renato Schifani di ritirare il suo appoggio alla riforma sull’autonomia differenziata, avviata dal governo Meloni.

“Invitiamo tutti a partecipare – affermano i segretari generali di Cgil e Uil Trapani Liria Canzoneri e Tommaso Macaddino -, per impedire che l’autonomia differenziata abbia ripercussioni negative sulla sanità, sulla scuola e sulla mobilità: su quei settori che necessitano di interventi di perequazione e di investimenti da parte dello Stato. Chiediamo a Schifani di farsi interprete delle reali esigenze dei siciliani e di farsi portavoce del malcontento generato da una crisi che richiede politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia e non certo provvedimenti come l’autonomia differenziata. Vi invitiamo, dunque, a dire “no” in massa firmando la petizione contro il regionalismo differenziato”.

Redazione