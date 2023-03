ASCOLTA L'ARTICOLO

È l’assessore uscente Nino Zinnanti, 54 anni, il secondo candidato sindaco alle prossime amministrative di Partanna. L’ufficialità è stata annunciata dall’attuale sindaco Nicola Catania che ha comunicato la notizia tramite un videomessaggio diffuso oggi pomeriggio. Il nome di Nino Zinnanti circolava già da alcune settimane, così come quello del collega assessore Angelo Burgarella. Alla fine la coalizione ha deciso il nome di Zinnanti. Assessore dal 2013, Nino Zinnanti è stato sempre a fianco l’attuale sindaco Nicola Catania e la sua candidatura rappresenterà il naturale percorso di prosecuzione dell’attività amministrativa svolta in questi anni dal sindaco Catania.

Già qualche giorno addietro il centro sinistra aveva ufficializzato la candidatura di Francesco Li Vigni, per decenni farmacista al Nord Italia e tornato ora a Partanna dove gestisce un’azienda agricola. Nel dibattito politico locale, intanto, si farebbe anche il nome di un terzo candidato: un avvocato vicino ad ambienti di centro sinistra. Ma non c’è nessuna ufficialità. I cittadini di Partanna, come quelli degli altri Comuni siciliani che andranno al voto, si recheranno alle urne il 28 e 29 maggio prossimi.

AUTORE. Redazione