Il sollevamento pesi regala ancora emozioni e medaglie all’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Antonino Pizzolato conquista infatti il bronzo nella prova degli 81 kg, con una prestazione di altissimo livello in cui ha sollevato 365 kg nella somma dello strappo (165 kg, record italiano) e dello slancio (200 kg). Oro al cinese Lyu Xiaojun, 374 kg totali, argento al dominicano Zacarias Bonnat Michel. Il pesista di Salaparuta, nato a Castelvetrano classe ’96 regala all’Italia la medaglia numero 24.

Pizzolato è salito per due volte sul tetto d’Europa: la prima nel 2019 poi, quest’anno, ha concesso il bis a Mosca, con tanto di record italiano. Nella sua bacheca c’è anche un bronzo mondiale conquistato negli Stati Uniti nel 2017, 32 anni dopo l’ultimo podio iridato di Norberto Oberburger. La sua passione per i pesi è nata a scuola, grazie a un video proiettato durante l’ora di educazione fisica e visto in preparazione dei Giochi della Gioventù. A Tokyo è impegnato nei Giochi per eccellenza dopo aver accarezzato la qualificazione a Rio 2016. Studente di Scienze motorie e amante della velocità – con un papà ex pilota di rally – ha partecipato alle Olimpiadi con una grande determinazione che è valsa una medaglia.