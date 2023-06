ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo la nomina della nuova Giunta e del direttore artistico del cine-teatro Olimpia, il sindaco Giuseppe Castiglione, ieri mattina, ha affidato l’incarico di addetto al cerimoniale e all’organizzazione di eventi al castelvetranese Nino Centonze. Anche in questo caso, come per il direttore artistico, l’incarico sarà svolto a titolo gratuito sino alla fine del mandato sindacale.

Ex assessore allo Spettacolo del Comune di Castelvetrano, dove ha svolto anche l’incarico di cerimoniere, Nino Centonze svolge l’attività di docente in “Gestione delle comunicazioni e relazioni interne ed esterne” presso corsi di formazione professionale e da anni si occupa di ideazione, promozione e valorizzazione di eventi in tutta la Sicilia.

Ha, inoltre, conseguito la qualifica professionale di “addetto alla gestione e all’organizzazione eventi”, ed ha seguito diversi corsi di formazione presso la Pontificia Università della Santa Croce – Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale in materia di “cerimoniale nelle istituzioni”, “comunicazione istituzionale della Chiesa: gestione, relazioni e strategia digitale” e “Social media istituzionali”.

«Già in diverse occasioni – dichiara Nino Centonze – ho collaborato disinteressatamente da libero cittadino, mettendo la mia esperienza nell’organizzazione di eventi a servizio del sindaco Giuseppe Castiglione e del neo assessore Gianvito Greco. Questo incarico, quindi, adesso, mi permette di continuare a dare il mio piccolo contributo alla comunità di Campobello con la possibilità di interagire formalmente con uffici e istituzioni. Campobello è una comunità che ammiro, perché ha dimostrato che anche nei momenti più difficili riesce a risalire la china e a superare gli ostacoli con grande dignità».

«Ringrazio Nino Centonze – – aggiunge il sindaco Castiglione – per aver messo a disposizione del nostro Comune la competenza e la professionalità maturate in anni di esperienza. In un momento particolarmente complesso per il nostro Comune, anche per via della delicata situazione finanziaria, è infatti molto importante poter contare sul contributo di persone qualificate e di buona volontà».

