I biglietti acquistati per il Parco archeologico di Selinunte, il malore di un componente il gruppo prima di entrare e il mancato rimborso dei ticket. È la brutta avventura che il signor Dario Bernardi ha vissuto lo scorso venerdì al Parco di Selinunte e che ha segnalato al nostro giornale tramite email. «Quel giorno abbiamo acquistato 5 biglietti per l’Acropoli con navetta. Purtroppo, un paio di minuti dopo aver ultimato l’acquisto, prima di entrare nell’area archeologica, un membro del nostro gruppo ha avuto un piccolo malore e abbiamo deciso di desistere dalla visita dato il caldo. Siamo tornati alla biglietteria per chiedere il rimborso o l’eventuale validità del biglietto. Ma ci è stato rispondere che nessuna delle due soluzioni era possibile», racconta il signor Bernardi.