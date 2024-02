Oltre le proteste coi trattori arrivano anche le preghiere affinché si possa superare la crisi che sta colpendo il comparto agricolo. È successo a Gibellina dove la congregazione del Ss. Crocifisso ha organizzato una via crucis penitenziale coinvolgendo le congregazioni locali, i ragazzi scout, i giovani dell’ACR e alcuni agricoltori gibellinesi. Col crocifisso in apertura del corteo, la via crucis si è snodata per le vie principali del centro nuovo del paese, con alcune soste organizzate durante le quali i fedeli hanno pregato per gli agricoltori che, tra l’altro, soffrono anche la mancanza d’acqua. La via crucis si è poi conclusa in chiesa madre dove don Gioacchino Arena ha celebrato la santa messa.

AUTORE. Redazione