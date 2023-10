Scongiurato il rischio dei doppi turni per gli studenti dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara. Due plessi sono interessati da tre cantieri di lavoro e sono stati chiusi per le lezioni. Si tratta del “De Amicis” dove si sta provvedendo all’adeguamento sismico (grazie a fondi della Regione Siciliana) e del “Montessori” dove con due cantieri distinti si sta ristrutturando l’immobile e la mensa (coi fondi PNRR). Queste due chiusure hanno “rivoluzionato” le lezioni con l’avvio dell’anno scolastico. Grazie alla disponibilità dell’Istituto tecnico per geometri le quarte e le quinte classi (un totale di 8 classi) dell’istituto comprensivo sono state allocate al primo piano dell’Istituto. Al plesso “Livatino”, oltre alle normali classi, sono state aggiunte altre 3 classi della scuola materna del “De Amicis”. Al plesso “San Giovanni Bosco” sono state allocate anche le classi prime, seconde e terze del plesso “De Amicis”. Le tre classi della scuola materna del “Montessori”, infine, sono state ospitate al “San Giovanni Bosco”. I cantieri dovrebbero chiudere i lavori entro la fine dell’anno.

AUTORE. Redazione