Per l’Asp Trapani non c’è alcuna necessità per disinfestare il territorio comunale, ecco perché non sarà predisposto nessun intervento da parte dell’Amministrazione comunale. Lo chiarisce il M5S in una nota diffusa stamattina. Il sindaco ha chiesto alla “Sager” di intervenire ma, quando gli Uffici dell’azienda hanno contattato l’Ufficio sanitario del Dipartimento di prevenzione e igiene dell’Asp Trapani, è stato comunicato che non ci sarebbe nessuna contezza di allarmi in atto da giustificare l’intervento.