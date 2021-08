Dopo una lunga malattia, ci ha lasciato Irene Cimino. Lei, pioniere a Castelvetrano, ha iniziato un innovativo percorso di informazione attraverso la storica tv locale Siciliauno. Chi ha vissuto quegli anni non può non ricordare che appena possibile ci si attaccava alla tv per vedere il notiziario di Sicilia Uno attraverso il quale si avevano le informazioni locali politico-amministrative e non solo. Proprio in quegli anni ho avuto la possibilità di conoscere la dinamica Irene e negli anni successivi siamo diventati amici.

Con Irene e mia moglie in una delle serate passate assieme abbiamo pensato di far nascere il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. Irene è stata oltre che socio fondatore del Club. Assieme abbiamo elaborato statuto e regolamento ed progettato e realizzato, grazie al suo genio ideatore, parecchi eventi. Tra i tanti mi piace ricordare, gli eventi collegati al gemellaggio con Aquileia, gli annali del DESS (dedicati allo sviluppo sostenibile), sotto l’egida della Commissione Nazionale per l’UNESCO, che hanno coinvolto tutte le scuole e la città, e la magnifica organizzazione del convegno internazionale su Selinunte “Città di Frontiera” che ha lanciato progetto del riconoscimento di Selinunte e Cave di Cusa come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

In questi giorni celebreremo la Degustazione di scatti della X edizione della Battuta Fotografica monumentale e paesaggistica a cui è abbinato il concorso fotografico “Oltre l’Obiettivo”, concorso fortemente pensato e voluto da Irene. Sarà l’occasione di ricordarla dedicandole la serata. Ciao Irene ci mancherai ma il Club sarà indissolubilmente legato a TE.

Il Presidente del Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte

Dr. Nicolò Miceli



Irene nella serata delle V Ed. Degustazione di Scatti – Castello Grifeo 10 agosto 2016