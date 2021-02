Ventidue giorni di ricovero per aver contratto il Covid che, alla fine, se l’è portato via. Nicola Fanella, 66 anni, è morto all’ospedale “San Raffaele” di Milano per le complicanze legate al virus. Da sei anni lottava contro un tumore e aveva già subito 2 trapianti di midollo. Quando ha contratto il Covid si trovava a Milano dopo il secondo trapianto. Nicola Fanella era molto conosciuto a Castelvetrano, perché insieme alla moglie aveva fondato l’associazione di volontariato e protezione civile “Angeli per la vita”. Un sodalizio che per 10 anni è stato un punto di riferimento per il territorio. A Rosy Milazzo, impegnata anche in politica come consigliere comunale, è arrivato il cordoglio di Anpas Sicilia. La salma di Nicola Fanella dovrebbe rientrare a Castelvetrano già martedì.