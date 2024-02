L’ex sindaco di Partanna Nicola Catania, decaduto da deputato regionale dopo la sentenza della Corte d’appello, ricorrerà in Cassazione. Lo ha annunciato lo stesso onorevole in un videomessaggio postato sui suoi canali social, Facebook e Instagram. A due giorni dalla decisione della Corte d’appello che non ha accolto il suo ricorso avverso la decisione di primo grado che ha dato ragione a Giuseppe Bica, primo dei non eletti in Fratelli d’Italia. È stato l’ex sindaco di Custonaci a presentare ricorso per iniziativa popolare avverso l’elezione di Catania. In primo grado il Tribunale civile di Palermo ha dato ragione a Bica, ora la Corte d’appello ha confermato il verdetto. «Sono forte della vostra vicinanza e dei voti che avete espresso nei miei confronti – dice Catania nel videomessaggio rivolgendosi a chi guarda il video – andremo avanti con determinazione in Cassazione, convinti come siamo di avere ragione». E Catania ha aggiunto: «Sono convinto che il partito non mi lascerà solo». Tra l’onorevole Catania e il neo deputato Giuseppe Bica, alle elezioni regionali, c’è un distacco di poco più di 3.000 voti: l’ex sindaco di Partanna è risultato il primo degli eletti con 6.255 preferenze.

