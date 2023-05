ASCOLTA L'ARTICOLO

Ieri la notizia (data con questo titolo: “Bica vince il ricorso: è suo il seggio all’Ars di Nicola Catania”). Poi, nel tardo pomeriggio, la smentita dell’onorevole Catania e oggi l’intervento del Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini per smentire la notizia. A pubblicare la notizia che Bica avesse vinto il ricorso contro l’onorevole Catania per il seggio all’Ars è stata Tp24, unica testata giornalistica a diffonderla. Letta online la notizia, gli avvocati dell’onorevole Catania (Salvatore e Alessandro Giacalone) hanno ritenuto di intervenire tramite una nota diffusa a tardo pomeriggio: «Alle parti coinvolte nel procedimento, al momento, non è stata notificata nessuna PEC con la sentenza. Quindi la notizia diffusa oggi pomeriggio da alcuni organi di stampa è, sino ad ora, falsa», hanno scritto. Oggi pomeriggio, sempre Tp24 ha pubblicato una precisazione del Presidente del Tribunale di Palermo: «Ad oggi non si è neppure tenuta la camera di consiglio del collegio che adotterà la decisione».

