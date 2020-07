Nessun caso di positività al Covid-19 nel territorio di Partanna. Lo rende noto il sindaco Nicola Catania che tramite i social avvisa la cittadinanza: “SMENTISCO NETTAMENTE la notizia di un caso di positività al COVID a Partanna!!! Vi invito a non prestare attenzione all’insistente chiacchiericcio che, mi giunge notizia, da qualche giorno si è diffuso tra i cittadini. Il riscontro di un eventuale contagio sulla base dei previsti controlli sarebbe notizia diramata tempestivamente da parte delle autorità competenti e della quale tutta la comunità sarebbe immediatamente informata, così come è stato sempre fatto nel corso dell’emergenza. INVITO tutti i cittadini a non contribuire al diffondersi di notizie FALSE”