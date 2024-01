Nel pomeriggio di ieri è stata ritrovata morta, presumibilmente per avvelenamento, nei pressi della via Sant’Anna a Santa Ninfa, Nerina, un cane che da anni viveva nel quartiere. Come precisa il Comune guidato dal sindaco Carlo Ferreri, si tratta di un cane meticcio già sterilizzato e microchippato dall’Ente. L’accaduto è stato segnalato al comando della Polizia municipale, che si è attivato unitamente all’Asp per stabilire con certezza l’effettiva causa della morte. Oltre ad aver immediatamente avviato le indagini, è stata avviata un’attività di bonifica del territorio, nel tentativo di individuare eventuali esche abbandonate a Santa Ninfa.

“Tali gesti criminali – si legge nella nota del Comune – non possono trovare spazio in una società che possa definirsi civile. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, segnalando alla Polizia municipale o alle Forze dell’Ordine eventuali comportamenti sospetti”

