L’Iacp di Trapani ha presentato alla Regione Sicilia tre progetti in provincia per ottenere i relativi fondi e, tra questi, vi è anche la riqualificazione dell’ex Hotel Zeus di Castelvetrano. – Ne avevamo parlato qui Ex Hotel Zeus, un progetto contemporaneo per Castelvetrano.

L’intervento, finanziato tramite i fondi del Programma Operativo Regionale FESR 2014 2020, ammonta a 4 milioni 967 mila euro e riguarda un intervento di recupero della palazzina di 5 piani dell’ex hotel e il recupero di un area esterna da destinare a parcheggio.

Per l’ex hotel Zeus in totale verranno realizzati 15 alloggi realizzati per far fronte alle necessità di giovani coppie, anziani, famiglie in difficoltà o altre categorie sociali. Inoltre, nel progetto sono previsti anche spazi di socializzazione, quali sale e laboratori d’arte, una cucina comune e un’ampia sala destinata alla socialità.