L’ex concessionaria d’auto Toyota (MoCar), in contrada Magaggiaro a Castelvetrano, diventerà Centro vaccinale. Il Comune di Castelvetrano, con delibera della Giunta municipale guidata dal sindaco Enzo Alfano, ha affidato per la durata di un anno l’immobile confiscato all’Asp Trapani che proprio lì allestirà un Centro vaccinale temporaneo. Primo risultato, dunque, della lunga ricerca di un immobile a Castelvetrano da destinare a punto dove somministrare i vaccini, in alternativa a quanto è stato allestito a pian terreno dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, sin da quando è stata avviata la campagna vaccinale.

Ciò che è successo – assembramenti, soprattutto – a pian terreno dell’ospedale è stato più volte denunciato da CastelvetranoSelinunte.it. Nei mesi scorsi l’Asp Trapani aveva mostrato interesse per i locali – anche questi confiscati – dove ha sede il Comitato locale della Croce Rossa Italiana. Fu pubblicato un bando, il Comitato partecipò ma, alla fine, non se n’è fatto più nulla. Ora la soluzione dell’ex concessionaria d’auto. Sarà cura dell’Asp Trapani provvederà alla ristrutturazione e allestimento del Centro vaccinale.