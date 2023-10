Anche per questo anno scolastico nelle scuole della provincia viene promosso il progetto “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, grazie all’accordo tra Ministero dell’istruzione, Unicef e comitato provinciale della stessa organizzazione. Il titolo di quest’anno è “Uno zaino pieno di…salute, inclusione, sostenibilità ed educazione”. L’obiettivo del progetto è di favorire la conoscenza e l’attuazione della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo e contribuire a realizzare esperienze educative significative in ambienti di apprendimento che tutelino la salute, la non discriminazione e il diritto ad un’educazione di qualità per tutte e tutti.

Il progetto accoglie, inoltre, le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che strutturano un approccio trasversale agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti dalla convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e gli obiettivi di Agenda 2030. In maniera specifica, la proposta educativa focalizza l’attenzione sulle quattro priorità globali per la tutela del futuro di bambine, bambini e adolescenti: educazione, salute mentale e benessere psicosociale, non discriminazione, con particolare attenzione a minorenni rifugiati, migranti e richiedenti asilo, cambiamento climatico e sostenibilità.

Per aderire al progetto cliccare QUI e compilare il format entro il 20 ottobre 2023. Le scuole partecipanti riceveranno un attestato da Unicef e Ministero, nonché il logo di “Scuola amica Unicef”.

AUTORE. Redazione