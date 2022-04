ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato 23 aprile, è stato presentato a Racalmuto, in Provincia di Agrigento, nella “Stanza dello scirroco”, sala espositiva di CasaSciascia nel Cortile Todaro, la raccolta di poesie “Come la voce al canto” di Bia Cusumano. “Ho venerato le parole per una vita intera – ha detto l’autrice – ed essere nella terra di Sciascia è una grande responsabilità”. Bia Cusumano docente di Lettere nei licei di Castelvetrano per l’occasione ha conversato con Claudia Gueli, anche lei docente. Alcune poesie del libro sono state lette ed interpretate da Ignazio Enrico Marchese durante l’incontro introdotto da Pippo Di Falco e Angela Martorana. Dopo la presentazione del libro è stata inaugurata la mostra di scultura “Il volto e il suo mistero” dell’artista Giovanni Puntrello che ha dialogato con l’archeologa Claudia Gueli.

AUTORE. Redazione