Sono ormai nella fase conclusiva gli interventi nel porto della frazione di Marinella di Selinunte. Il cantiere ha portato al completo rifacimento strutturale della banchina per la quale si è resa necessaria la demolizione. La struttura è stata così ricreata con una nuova pavimentazione, con l’installazione dell’impianto elettrico, il posizionamento delle bitte e di un parabordi in acciaio, e la realizzazione di strutture per l’alaggio delle barche. Gli ultimi passaggi riguarderanno l’attivazione dell’illuminazione e il collaudo statico che è previsto entro il mese di dicembre. I lavori sono stati realizzati grazie a un finanziamento di 980 mila euro proveniente dall’assessorato alle Infrastrutture a valere sul Psc Sicilia – Patto per il Sud. Un ulteriore stanziamento è previsto per lo smaltimento della posidonia rimossa dopo l’intervento di dragaggio che ha portato alla pulitura dei fondali, portando così l’investimento complessivo sul porto a 1,8 milioni di euro. Tra i prossimi interventi previsti anche la realizzazione di uno scivolo per permettere l’accesso delle persone con disabilità.

AUTORE. Redazione