Di giorno parcheggio al servizio del Comune, di sera e di notte, invece, luogo di ritrovo per gli amici che scelgono di bere fai-da-te. Birre e super alcolici comprati a buon prezzo al supermercato e la macchina che diventa il banco del bar. Quello che si vede in queste foto scattate ieri mattina non lascia dubbi. Siamo nel parcheggio di via Bartolomeo Amari, proprio alle spalle di palazzo Pignatelli a Castelvetrano, e quelle che si vedono sono bottiglie di birra, bicchieri di plastica e bottiglie di super alcolici. Vuote, evidentemente. C’è stato chi ha fatto festa e le ha bevute, non curante però di rimetterle vuote in macchina e, magari, di buttarle nei contenitori per il vetro. Molto più semplice è stato lasciarle sul marciapiede e nel parcheggio, come a dire: «Qui ci siamo stati e si vede». Una bravata da stupidi che nulla ha a che vedere col senso civico. E a questi stupidi, se sono castelvetranesi, vogliamo chiedere: «Come vorreste tenere pulita la vostra città? Con quale impegno?».