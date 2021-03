In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano rende omaggio a Paola Grassa ad un mese dalla sua scomparsa. Apprezzata poetessa e stimata docente di lettere per diversi anni dello stesso liceo, la Prof.ssa Grassa è stata un punto di riferimento per la comunità di Castelvetrano. Per questo motivo gli studenti hanno elaborato un video per raccontare le doti di questa speciale donna.