Luciano Favara ha conquistato il cuore dei ferraresi con una delle sue esibizioni in piazza Duomo a Ferrara. L’artista castelvetranese che da anni vive e si esibisce a Milano è stato per alcuni giorni nella città simbolo del Rinascimento e Patrimonio UNESCO per una visita al fratello Vito con il quale condivide una immensa passione per la musica. Come farsi scappare l’occasione di esibirsi nel cuore di una città meravigliosa come Ferrara. Ha attirato anche l’attenzione del sindaco Alan Fabbri che sulla pagina ufficiale facebook ha ringraziato pubblicamente Luciano: “C’è tanta voglia di tornare alla vita normale – ha scritto il primo cittadino – lo si capisce dalla presenza di queste persone e dall’aver cantato anche ad amplificatore spento, supportando così l’artista. Un bel messaggio che ho voluto condividere con voi”

AUTORE. Redazione