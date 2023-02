ASCOLTA L'ARTICOLO

Continua l’attività dei carabinieri del Ros all’interno del covo di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, ultimo rifugio del boss Matteo Messina Denaro. I militari dell’Arma hanno lavorato con l’utilizzo del georadar per scoprire eventuali intercapedini nelle pareti di alcune stanze del covo. All’interno della casa che Andrea Bonafede acquistò a giugno scorso in nome e per conto del boss latitante, sono entrati anche i Cacciatori di Sicilia che hanno operato con martello pneumatico su alcune pareti che sui pavimenti alla ricerca di eventualità cavità.

AUTORE. Redazione