Guardare oltre con ottimismo e speranza. È l’impegno dell’Amministrazione comunale di Castelvetrano che dall’ottobre 2023 conta di organizzare “Castelvetrano is Experience”, un progetto che vuole promuovere il primo festival del turismo sul territorio. Nei mesi scorsi è stato già costituito il gruppo di lavoro che vede insieme il Flag “Il Sole e l’azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, il Gal “Valle del Belìce”, il Parco Archeologico di Selinunte e la Riserva orientata della foce fiume Belìce e dune limitrofe per elaborare il palinsesto.

Per l’idea progettuale servono 200 mila euro ed ecco perché l’Amministrazione comunale ha partecipato a un avviso pubblico del Ministero dell’Interno e della cultura che mette a disposizione fondi per i Comuni italiani che hanno subìto meno presenze turistiche a causa del Covid. Dal 2019 il territorio di Castelvetrano rientra tra quelli che hanno accusato perdite nel campo del turismo: «È fondamentale che Castelvetrano sia rilanciata in termini di turismo – spiega l’assessore comunale alle attività produttive Davide Numinato Licari – il settore necessita di una strategia di marketing territoriale che consenta di far conoscere la realtà castelvetranese, come in una vetrina espositiva dell’offerta turistica integrata». L’assessore parla di «unico brand da commercializzare».

Le idee non mancano e le proposte pure. Mancano, invece, i soldi ma, nonostante questo, l’assessore Numinati Licari auspica che la Fiera del turismo diventi un appuntamento annuale, «da realizzare anche con altre fonti di finanziamento pubblico/privato». Al momento c’è l’idea progettuale: «Saranno diversi i percorsi che si attiveranno durante il Festival del turismo: si va dai percorsi storici a quelli culturali», spiega l’assessore alla cultura Graziella Zizzo. Per il progetto il Comune ha già incassato il partenariato di numerosi enti pubblici e privati. E tra questi ultimi anche le associazioni del settore alberghiero ed extra, l’associazione nazionale “Città dell’olio” e l’azienda “Molini del ponte”.

AUTORE. Redazione